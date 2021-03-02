Жители, проходя под нависающей конструкцией, каждый раз рискуют жизнью.

В многоквартирном доме на улице Офицерской во Владимире поехала крыша - в прямом смысле. Металлическая кровля нависает над подъездом, угрожая жизни людей. Жители дома обратились в редакцию «Вестей».Геннадий Куневич, житель дома: «Последний вот ветер сильный был - вот это сползло, но вот эта вся крыша - козырёк, он хлопал три года. Тут не то что опасно, а может на голову упасть».Часть двора огорожена ленточкой, но другого пути в подъезд нет, и жители, проходя под нависающей конструкцией, каждый раз рискуют жизнью. Председатель местного ТСЖ заявил, что нашел подрядную организацию, которая согласилась взяться за ремонт. И сегодня рабочие, по его словам, уже закрепили сползающий козырёк.Вадим Куриленко, председатель правления ТСЖ: «Первым делом была укреплена кровля от ветра, еще от каких-то там ситуаций, составлен договор , смета, с сегодняшнего дня планируется начать работы по её разборке сначала. А затем строительстве новой».Никита Тарбеев