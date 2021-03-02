В январе 2021 года в бюджетах россиян резко изменился индекс свободных денег(ИСД). Он показал максимальный рост за всю историю наблюдений.

В январе 2021 года в бюджетах россиян резко изменился индекс "свободных денег"(ИСД). Он показал максимальный рост за всю историю наблюдений.Исследовательский холдинг "Ромир" выяснил, что ИСД вырос на 82% по сравнению с предыдущим месяцем и на 22% – с январем 2020 года. Такие данные свидетельствуют о том, что доходы россиян значительно превышают расходы. По мнению экспертов, у граждан появилось больше свободных денег из-за неопределенности во время пандемии коронавируса и скачка инфляции.ИСД – показатель возможности населения тратить накопленные денежные средства на дорогостоящие товары, технику или недвижимость. Свободные деньги – это часть бюджета, которая остается после покупки продуктов питания, предметов первой необходимости, оплаты коммунальных и транспортных услуг.Также максимальный рост ИСД объясняется новогодними праздниками. В январе граждане, как правило, снижают траты. А если учесть, что в этом сезоне из-за пандемии коронавируса россияне были вынуждены отменить поездки, отказаться от посещения ресторанов и провести время дома, то данные исследования холдинга "Ромир" становятся понятными и очевидными.Напомним, ранее сообщалось, что в сентябре 2020 года индекс свободных денег в российских семьях снизился на 10% по сравнению с августом. За 12 месяцев падение составило 25%.