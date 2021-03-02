Правительство РФ упростило порядок оформления выплат по уходу за инвалидами и престарелыми гражданами.

Правительство РФ упростило порядок оформления выплат по уходу за инвалидами и престарелыми гражданами.Такое постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщилаЕжемесячные компенсационные выплаты полагаются неработающим гражданам, которые ухаживают за инвалидами I группы, а также за престарелыми людьми, которым требуется постоянная помощь или которым исполнилось 80 лет."Теперь при обращении за такими выплатами людям больше не придется подтверждать, что они не работают и при этом не получают пособие по безработице или пенсию, - уточнили в пресс-службе кабмина. - Также им больше не нужно собирать справки о смене места жительства подопечного".Все эти сведения, согласно документу, территориальные органы Пенсионного фонда будут получать с помощью федеральных информационных систем.