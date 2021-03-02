Как защитить свою квартиру, дом, гараж от грабителей?

Как защитить свою квартиру, дом, гараж от грабителей?Отдел вневедомственной охраны города Владимира Управления Росгвардии по Владимирской области напоминает, что ежегодно в областном центре и ближайших микрорайонах совершается сотни краж из квартир, коттеджей и гаражей.«Преступления совершаются путём подбора ключей или взлома запорных устройств входных дверей, а на первых этажах с проникновением через окна и лоджии. В основном хищению подвергаются денежные средства, ювелирные изделия и другие ценные вещи. Наибольший пик совершения краж приходится на дневное время, а также на летний период, когда жители находятся на даче или в отпуске», - уточняет Росгвардия региона.В ведомстве напоминают, что наиболее проверенный и надёжный способ защитить своё имущество – установа охранной сигнализации и подключение её на пульт охраны.В помещении устанавливается приёмно-контрольный прибор и несколько датчиков на «открывание» входной двери, а также датчики движения. Если в квартире находятся домашние животные, то можно установить датчики с порогом чувствительности. Это поможет избежать ложных срабатываний.При несанкционированном проникновении в жилище датчики отправляют информацию на контрольно-приёмный прибор, который посылает сигнал тревоги на пульт охраны. Сразу после срабатывания по вашему адресу выезжает мобильный отряд полиции.«Для защиты от грабежей и разбоев устанавливают кнопку экстренного вызова полиции. Время прибытия сотрудников - 5-7 минут», - добавили в ведомстве.Широко востребована «мобильная тревожная кнопка». Смысл в том, что с помощью обычного сотового телефона можно экстренно вызвать полицию, которая прибудет в считанные минуты по адресу, указанному в договоре.Преимущества услуги в том, что нет необходимости в установке охранного оборудования.Профессиональную консультацию по охране личного имущества жители региона могут получить по адресу: город Владимир, улица Балакирева дом №30 Отдел вневедомственной охраны: 45-27-01.