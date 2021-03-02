Его приговорили к 11 годам строгого режима.

Александровский районный суд вынес приговор 55-летнему мужчине, за убийство семилетней давности. В октябре 2013 года гражданин одной из бывших советских республик зарезал свою сожительницу.Приехав в Россию на заработки гастарбайтер поселился у 38-летней жительницы Александрова. Однако совместная жизнь была далека от идиллии, и сопровождалась ссорами, скандалами, драками. Во время одной из них иностранец схватился за нож и зарезал свою даму сердца. Женщина умерла от потери крови, а душегуб сбежал.Мужчине долго удавалось скрываться. Он бродяжничал, перебивался в ночлежках для бездомных. В итоге в Костроме он совершил ещё одно особо тяжкое преступление и был задержан.В результате за убийство женщины в Александрове он осуждён на 11 лет строгого режима.