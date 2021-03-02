55-летний гражданин ближнего зарубежья, незаконно проживающий на территории России, признан виновным в убийстве. Как установили следствие и суд, ещё в 2012-м году мужчина приехал в Александров

55-летний гражданин ближнего зарубежья, незаконно проживающий на территории России, признан виновным в убийстве. Как установили следствие и суд, ещё в 2012-м году мужчина приехал в Александров и поселился у местной жительницы. К сожительнице он проявлял агрессивное поведение, но женщина об этом правоохранителям не сообщала. В итоге после года совместной жизни между ними возникла очередная ссора,