В жилом доме в Екатеринбурге при взрыве самогонного аппарата пострадал один человек, передает . Изначально рассматривалась версия о хлопке газа, однако более внимательное изучение ..

В жилом доме в Екатеринбурге при взрыве самогонного аппарата пострадал один человек, передает . Изначально рассматривалась версия о хлопке газа, однако более внимательное изучение обстоятельств инцидента расставило все по своим местам.