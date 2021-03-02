В жилом доме в Екатеринбурге при взрыве самогонного аппарата пострадал один человек, передает . Изначально рассматривалась версия о хлопке газа, однако более внимательное изучение ..
<a href="https://33live.ru/novosti/02-03-2021-v-ekaterinburge-pri-vzryve-v-dome-postradalo-chelovek.html" target="_blank">В Екатеринбурге при взрыве в доме пострадало человек</a> - В жилом доме в Екатеринбурге при взрыве самогонного аппарата пострадал один человек, передает . Изначально рассматривалась версия о хлопке газа, однако более внимательное изучение ..
[url=https://33live.ru/novosti/02-03-2021-v-ekaterinburge-pri-vzryve-v-dome-postradalo-chelovek.html]В Екатеринбурге при взрыве в доме пострадало человек[/url] - В жилом доме в Екатеринбурге при взрыве самогонного аппарата пострадал один человек, передает . Изначально рассматривалась версия о хлопке газа, однако более внимательное изучение ..