На разработку ПСД местные власти выделили более 5 млн рублей.

Администрация Гусь-Хрустального выделит 5,3 млн рублей на разработку ПСД для строительства крытого ангара, в котором местные будут заниматься футболом. Манеж разместится на территории стадиона «Грань».«Современные технологии позволят возвести объект в течение нескольких месяцев. В скором времени в городе появится новый крытый футбольный зал», - отметил глава города Алексей Соколов.Добавим, что в местных футбольных секциях занимается порядка 300 человек. Зимой они тренируются в спорткомплексе имени Паушкина. Однако времени для всех не хватает, вследствие чего детям приходится играть на улице. Строительство нового спортобъекта позволит решить эту проблему.Интересно, что редакция «33Live.Ru» на протяжении нескольких месяцев освещает борьбу спортивной общественности Кольчугина за схожий объект. При этом местные власти . По их расчётам, только ПСД в более чем 10 млн рублей, что в два раза больще, чем в Гусь-Хрустальном. Однако после , дело сдвинулось с мертвой точки и кольчугинские власти пошли на диалог. А пока в Кольчугино только , в Гусь-Хрустальном уже разрабатывают проект.