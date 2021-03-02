Трагедия произошла в ночь на 2 марта в Киржаче. На улице Свободы загорелся один из частных домов. Горела кровля дома на площади 80 квадратных метров. Огнеборцы не дали пламени распространиться

Трагедия произошла в ночь на 2 марта в Киржаче. На улице Свободы загорелся один из частных домов. Горела кровля дома на площади 80 квадратных метров. Огнеборцы не дали пламени распространиться и потушили пожар. Внутри дома была обнаружена погибшая женщина, её личность устанавливается. Тушили пожар 9 человек и 3 единицы техники. Причина возгорания выясняется дознавателями МЧС.