К ликвидации происшествия привлекались 3 единицы техники и 9 человек личного состава.

Ночью 2 марта в 03:31 в МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме №97 в городе Киржач на улице Свободы.По прибытию на место пожарные обнаружили, что горит крыша. Они потушили пламя на площади 80 квадратных метров. На месте ЧП обнаружен труп погибшей женщинаы. Её личность сейчас устанавливается.К ликвидации происшествия привлекались 3 единицы техники и 9 человек личного состава.