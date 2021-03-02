ДТП с двумя погибшими произошло в ночь на 2 марта в Ковровском районе на 267 километре М-7. По предварительной информации ГИБДД, две грузовых ГАЗели из-за поломки встали друг за другом на правой

ДТП с двумя погибшими произошло в ночь на 2 марта в Ковровском районе на 267 километре М-7. По предварительной информации ГИБДД, две грузовых ГАЗели из-за поломки встали друг за другом на правой полосе трассы. Водители вышли из машин и начали их ремонтировать. Оба мужчины находились между ГАЗелями. В этот момент в них влетела фура Скания,