В пакете возле мусорного бака в Колпинском районе Санкт-Петербурга было обнаружено тело младенца, передает телеканал . Известно, что туда его принесла дворник. Женщина наткнулась на пакет ..

В пакете возле мусорного бака в Колпинском районе Санкт-Петербурга было обнаружено тело младенца, передает телеканал "". Известно, что туда его принесла дворник. Женщина наткнулась на пакет во время уборки чердака одного из домов на Раумской улице. Впрочем, заглядывать внутрь она не стала, решив его сразу выкинуть. Подробности этого запутанного дела выясняются.