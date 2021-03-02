Со 2 марта вводятся новшества в процедуру продления ежемесячной выплаты из материнского капитала. Раньше выплаты продлевались Пенсионным фондом России (ПФР) автоматически.
Со 2 марта вводятся новшества в процедуру продления ежемесячной выплаты из материнского капитала. Раньше выплаты продлевались Пенсионным фондом России (ПФР) автоматически.
Заявление от родителей не требовалось, как и подтверждение доходов семьи. Теперь же выплаты вновь будут продлеваться по заявлению.
Подать его можно подать дистанционно: через личный кабинет на портале ПФР или госуслуг. Но можно и лично обратиться в клиентскую службу фонда или МФЦ.
Также семье не придется подтверждать свои доходы. Показать их нужно лишь, если один из родителей
является служащим силового
ведомства или кто-то в семье получает стипендии, гранты
и другие выплаты научного или учебного заведения.
Кроме того, необходимо будет подавать заявление
и для продления "путинских" выплат на детей
до трех лет. Беззаявительный порядок действовал из-за пандемии
коронавируса. Эту выплату нужно будет продлять каждый год. Также необходимо информировать органы соцзащиты и ПФР о смене места жительства и обстоятельствах, которые влекут прекращение выплат.
Напомним, в этом году размер материальной поддержки на первого ребенка составит 483 882 рубля, на второго – 639 432 рубля. Если семья уже получила на первенца, то доплата на второго будет 155 550 рублей. Ожидается, что помощь от государства получит более миллиона российских семей.