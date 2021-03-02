Пресловутый перекресток на Пекинке ежедневно собирает длинные пробки, несмотря на все меры предпринятые дорожниками. Как долго водителям ждать зеленого света.

Пресловутый перекресток на Пекинке ежедневно собирает длинные пробки, несмотря на все меры предпринятые дорожниками. Как долго водителям ждать зеленого света.- Чтото они сделали это безмозгло, я могу прям сказать кто там делал это, как можно сейчас прямо ехать с Юрьев-Польского!Пожалуй, это самое мягкое выражение о ситуации на перекрестке на Содышке . Ежедневные пробки в часы пик, аварии, низкая пропускная способность. А снег и мороз только ухудшили положение.Александр Чунаев, водитель:- Бывает если дождь особенно, или снег, туман, стоишь буквально за дамбой за водохранилищем, там пробка начинается и можно тут 20-30 минут потратить влегкую.Вести уже не раз рассказывали о проблемном перекрестке. Соцсети переполнены возмущенными комментариями. Жители ( и не только этого района) недовольны организацией дорожного движения. Вопрос неоднократно поднимался на различных слушаниях. В очередной раз проблему обсудили на заседании Законодательного собрания . На вопрос : Что делать? ответил заместитель губернатора Роман Годунин. По его словам , разрулить пробки должен новый Единый диспетчерский центр в Собинском районе. Идея проста- специалисты в режиме онлайн будут дистанционно переключать фазы светофоров, чтобы избежать заторов. Точные данные поступают с 84 видеокамер, 34 метеостанций, 33 пунктов учета интенсивности движения, а также видео с регистраторов дорожных патрулей, которые находятся на трассеФКУ Упрдор «Москва-Нижний Новгород»:"Новые светофорные объекты на перекрестке М-7 «Волга» с ул.Горького во Владимире работают в оптимальном режиме. Специалисты подрядной организации настроили фазы светофора согласно рекомендациям ГИБДД. Кроме того, ведется подготовка к переводу светофоров в адаптивный режим. Включение фаз будет зависеть от интенсивности транспортного потока по основному ходу трассы и на примыкающих дорогах. На проезд данного перекрестка со стороны Юрьев-Польского в город влияет дорожная ситуация на ул.Горького. Из-за двух светофоров в районе пересечения с проспектом Строителей в часы пик здесь скапливается большое количество транспорта и образуются заторы вплоть до съезда с федеральной трассы".Когда центр заработает на полную - водители почувствуют сразу , говорят в управлении дорогой. Впрочем, надолго ли? На месте бывшего СНТ уже возводится большой жилой комплекс «Содышка». Это значит, что количество машин, ежедневно въезжающих в город через проблемный перекресток резко возрастет.Александр Сыпченко, Александр Чунаев Вести Владимир