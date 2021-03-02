Любой может надеть шлем и оказаться внутри горящего здания в роли пожарного и пострадавшего одновременно.

Посмотреть на работу спасателя в реальных условиях горящего здания с обзором в 360 градусов - цикл фильмов проекта "Лечу над небом". Как шлем виртуальной реальности погружает в профессию детей и всех, кому интересно побывать на месте сотрудников МЧС, расскажет Мария Городская.Любой может надеть шлем и оказаться внутри горящего здания в роли пожарного и пострадавшего одновременно - в фильме о спасателях. Кино сняли на инновационную камеру - с обзором в триста шестьдесят градусов из цикла проекта "Лечу над небом". Идея снимать фильмы о профессиях родилась два года назад. На организацию съёмок ушло полтора года.Сергей Гусаров, руководитель продакшн-студии "Новый день": «Процесс предпродакшена занял месяца два. Мы с Дмитрием Михайловичем раз пять выезжали в это здание, продумывали с ним совместно маршрут. Я рассказывал свои хотелки, как хотелось бы, чтобы это выглядело в очках. Он уже отсекал какие-то моменты, что нет, МЧС так не работает, МЧС работает немножко по-другому. Тут искали именно какой-то компромисс художественной составляющей и того, чтобы это смотрелось действительно так, как это видит реальный пожарный в реальном пожаре».После утверждения маршрута нужно было грамотно расставить пиротехнику и понять, что, где и как поджигать. При учениях сотрудников МЧС в здании горят поддоны с бензином или керосином, но в кадре такое возгорание смотрелось нелепо. Подвернулся счастливый случай, мебельная фабрика отдала на съёмки ненужную кухню - она и создала необходимый эффект дыма и пожара вместе с сорока килограммами другой мебели и ветоши. Процесс самой съёмки длился недолго - всего день.Александр Кондрашов, основатель и руководитель проекта "Лечу над миром": «Именно организация, как и куда идти оператору, кому на голову надеть шлем, камеру специальную. Наши технари специально продумывали, как это укрепить именно на шлем, чтобы это было безопасно, потому что это реальный огонь. Сначала, если честно, взяли велосипедный шлем, нам сказали, что так нельзя, нужен настоящий».Зритель может крутить головой влево, вправо, вниз и вверх и даже обернуться, весь кадр - единая картинка. В фильме сделали больше интершума - звуков взрыва, речи по радиоприёмнику между управлением и самими спасателями - для усиления процесса погружения.Сергей Гусаров, руководитель продакшн-студии "Новый день": «Этот контент, он же на детей ориентирован. Он должен быть интересным и доступным детям, то есть ты же не будешь там про тумблеры рассказывать. Тут всегда идет работа такая: интересная работа видеоряда, но нужно в закадровый ещё смысл вложить».В планах студии - познакомить детей с работой спецназа. Уже идут переговоры с Росгвардией.Мария Городская, Александр Чунаев"Вести-Владимир"