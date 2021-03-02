На Рпенский проезд Владимирской области из федерального бюджета выделили ещё 726 миллионов рублей. Об этом сообщается в официальных соцсетях нацпроекта “Безопасные и качественные

На Рпенский проезд Владимирской области из федерального бюджета выделили ещё 726 миллионов рублей. Об этом сообщается в официальных соцсетях нацпроекта “Безопасные и качественные автомобильные дороги”. На этой неделе при поддержке Президента Российской Федерации в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Владимирской области предоставлен еще один транш в размере 726 млн рублей на