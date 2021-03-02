За призовые места сражаются 19 шахматисток, в том числе из Казахстана и Белоруссии.

В Суздале проходят всероссийские соревнования по быстрым шахматам этап РАПИД Гран-При России среди женщин "Мемориал Елизаветы Быковой". Сегодня стартовал главный турнир.За призовые места сражаются 19 шахматисток, в том числе из Казахстана и Белоруссии. Стартовый лист возглавляют Ольга Гиря из Ханты-Мансийского автономного округа, Валентина Гунина и Дарья Войт из Москвы и другие. В течение двух дней шахматистки сыграют 11 туров по швейцарской системе с контролем времени по 15 минут на партию плюс 10 секунд на ход. Призовой фонд турнира - 300 тысяч рублей. Имена победителей мы назовем завтра.