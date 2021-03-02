Управление Росреестра по Владимирской области информирует о том, что в марте 2021 года будет продолжена практика проведения «прямых телефонных линий» с населением области по следующим ..

Управление Росреестра по Владимирской области информирует о том, что в марте 2021 года будет продолжена практика проведения «прямых телефонных линий» с населением области по следующим актуальным вопросам:- купля-продажа земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения;- порядок возврата государственной пошлины за государственную регистрацию прав;- особенности выбора кадастрового инженера;- порядок внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о присвоении, изменении или аннулировании адресов объектов недвижимости;- требования к документам, предоставляемым для осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество;- особенности электронной подачи документов;- порядок получения арбитражными управляющими сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости.Прямые телефонные линии проводятся Управлением Росреестра по Владимирской области на постоянной основе и позволяют оперативно решить вопросы, интересующие граждан.Информацию о теме, дате и времени проведения «прямой телефонной линий» можно узнать в разделе «Новости» регионального блока Владимирской области на официальном сайте Росреестра по адресу: rosreestr.gov.ru.