Управление Росреестра по Владимирской области информирует о том, что в марте 2021 года будет продолжена практика проведения «прямых телефонных линий» с населением области по следующим ..
Управление Росреестра по Владимирской области информирует о том, что в марте 2021 года будет продолжена практика проведения «прямых телефонных линий» с населением области по следующим актуальным вопросам:
- купля-продажа земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения;
- порядок возврата государственной пошлины за государственную регистрацию прав;
- особенности выбора кадастрового инженера;
- порядок внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о присвоении, изменении или аннулировании адресов объектов недвижимости;
- требования к документам, предоставляемым для осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество;
- особенности электронной подачи документов;
- порядок получения арбитражными управляющими сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости.
Прямые телефонные линии проводятся Управлением Росреестра по Владимирской области на постоянной основе и позволяют оперативно решить вопросы, интересующие граждан.
Информацию о теме, дате и времени проведения «прямой телефонной линий» можно узнать в разделе «Новости» регионального блока Владимирской области на официальном сайте Росреестра по адресу: rosreestr.gov.ru.