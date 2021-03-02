Обосновано ли подорожание услуг такси в период снегопадов? Ответить на этот вопрос должны в Федеральной антимонопольной службе – рассказали активисты ОНФ. Они отправили соответствующую

Обосновано ли подорожание услуг такси в период снегопадов? Ответить на этот вопрос должны в Федеральной антимонопольной службе – рассказали активисты ОНФ. Они отправили соответствующую жалобу в надзорный орган. Как известно, в феврале Владимир завалило снегом. ГИБДД и коммунальщики просили горожан воздержаться от поездок на личном транспорте в непростые погодные условия. И многие горожане для передвижения