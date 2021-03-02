В областном центре продолжается ямочный ремонт дорог.

Наступившая оттепель мотивировала «Центр управления городскими дорогами» возобновить ямочный ремонт дорог в областном центре. Мэрия Владимира сообщает, что он выполнен на 10 улицах: Песочной, Урицкого, Большой Нижегородской, Добросельской, Погодина, Рокадной, Мира, Садовой,Университетской. Отремонтировано более 120 квадратных метров повреждений, на которые израсходовано 6 тонн литой асфальтобетонной смеси.Во вторник, 2 марта, бригады дорожников выедут на улицу Мира, Большая Московская, Дворянская, Нижняя Дуброва, Московское шоссе, Институтский городок, Асаткина, Рокадная.«Аварийный ремонт дорог литой асфальтобетонной смесью продолжится пока позволяют погодные условия», - подчеркнули в пресс-службе горадминистрации.