Во Владимире завершились соревнования памяти Алексея Прокуророва. В этом году на старт вышли спортсмены из 25 -ти регионов России.

Во Владимире завершились соревнования памяти Алексея Прокуророва. В этом году на старт вышли спортсмены из 25 -ти регионов России."Лешке бы понравилось": Олимпийская чемпионка Анфиса Резцова не скрывает эмоций. На марафоне имени Алексея Прокуророва - она в качестве почетного гостя:- Мы здесь встречались на соревнованиях, потом в Сборной , приезжаю пообщаться, поддержать традиции , хотелось бы, чтобы не нарушались , а усовершенстовались.В этом году впервые за 12 лет марафон проводился под эгидой Russialoppet и вошел во всероссийский топ- площадок для соревнований. Изменился и формат : состязания проходили два дня. Всего на старт вышли более 400 спорсменов из 25 регионов страны. Несмотря на конкуренцию, воспитанники спортшколы олимпийского резерва имени Прокуророва показали хорошие результаты . Имя обязывало, говорили победители . Иван Чернышев финишировал первым на дистанции 20 километров. В следующем году будет готовиться к 30 километрам.Иван Чернышев, воспитанник СШОР №3 им. А. Прокуророва:. Очень тяжело было бежать, трасса ледянистая, лыжи бежали хорошо, все на отлично соперники достаточно сильные.На дистанции 50 км в абсолютном зачете сильнейшим стал олимпийский чемпион Евгений Дементьев из Ханты - Мансийска. Абсолютной победительницей гонки на 30 км среди женщин стала Любовь Егорова из Владимира.Такие соревнования удалось организовать при поддержке партнеров.Денис Храмов, директор СШОР №3 им. Прокуророва:- Благодаря Говырину и фонду "ПроДобро" мы делаем праздник с каждым годом и все лучше и лучше.Алексей Говырин, депутат ЗС, председатель попечительского совета фонда "ПроДобро":- Я думаю, что сотрудничество с марафоном Прокуророва будет продолжаться, прославленный наш владимирский спортсмен, Олимпийский чемпион оставил такое наследие, такое большое количество единомышленников. И есть смена подрастающая, тренер сегодня говорил, которые должны занимать первые места и прославлять на Владимирскую область.В этом году на стороне марафонцев выступила и погода! Снега владимирцам для новых рекордов хватило.Екатерина Гусева , Дмитрий Горкин Семен Карпов