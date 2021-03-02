В филиале РАНХиГС запустили серию управленческих игр, так называемых, рингов для обучения студентов деловым навыкам, которые пригодятся им во время работы.

Во Владимирском филиале РАНХиГС запустили серию управленческих игр, так называемых, рингов для развития у студентов факультета ГМУ управленческих компетенций, навыков принятия решений, а также коммуникативных способностей, которые пригодятся им во время работы.Игра состоит из трёх этапов. В начале команда получает свой цвет, который нужно обыграть в визитке, далее – викторина из 10 вопросов на знание теоретических основ управления организацией. В заключении ребята решают управленческий кейс, задача которого правильно распределить премии между тремя сотрудниками.Состав команд – смешанный. Они состоят из студентов 1-4 курсов направлений обучения «Менеджмент», «Управление персоналом» и «Государственное и муниципальное управление».«Игра помогает не только повысить коммуникабельность, но и осознать свои способности, а также правильно подобрать место работы», - считают учащиеся РАНХиГС.В жюри мероприятия находятся потенциальные работодатели участников, которые участвуют в подготовке кадров ещё на стадии их обучения в ВУЗе. Отсюда высокая востребованность выпускников на рынке труда.Среди экспертов - и.о. руководителя УФНС по Владимирской области Марат Фахретдинов и председатель совета народных депутатов города Владимира Николай Толбухин.«Нам как работодателям всегда интересно участвовать в таких мероприятиях. В смоделированных здесь стрессовых ситуациях отлично проявляются деловые качества. Мы, конечно, смотрим на студентов, как на потенциальных сотрудников. Я сам закончил в 2013 году академию Владимирский филиал. Диплом, опыт и знания, которые я здесь получил, способствовали моему карьерному продвижению» - поделился Марат Мансурович.Николай Толбухин рассказал, что в ходе игры эксперты сразу могут оценить знания основ управления и навыки коммуникации обучающихся. Для себя он отметил высокий уровень подготовки студентов филиала.«Серия управленческих рингов помогает получить опыт решения практических задач. Мы готовим ребят к реальным деловым ситуациям, к решению сложных задач, учим их работать в команде. Многие наши студенты трудоустроены уже на 4 курсе. Они вежливые, коммуникабельные, владеют цифровыми технологиями, в курсе изменений законодательства. Работодатели сами отмечают, что наших специалистов не нужно переучивать, они оперативно включаются в процесс», - отметил директор Владимирского филиала РАНХиГС, заместитель председателя Законодательного Собрания области Вячеслав Картухин.Добавим, что по информации Министерства высшего образования и науки, 85% студентов академии начинают работать задолго до её окончания.