Материальный ущерб, составивший 130 000 рублей, был возмещен в ходе следствия.

Следственным отделом ОМВД России по Вязниковскому району Владимирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего местного жителя. Молодой человек обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».В январе текущего года в полицию поступило сообщение о пропаже медных листов с крыши неработающей часовни, которая находится в одной из местных деревень.Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого по подозрению в причастности к совершению кражи задержали мужчину, проживающего на территории района.В содеянном фигурант сознался.В ходе следствия установлено, что злоумышленник обратил внимание на металлическое покрытие крыши часовни летом прошлого года, когда ходил в лес за грибами. В январе текущего года, когда у мужчины возникли финансовые трудности, он вспомнил о часовне и решил похитить металлические элементы.В общей сложности обвиняемый украл 26 листов меди, которые сдал в пункт приема лома, а деньги потратил на собственные нужды.Материальный ущерб, составивший 130 000 рублей, был возмещен в ходе следствия.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.