Теперь мамам придётся писать заявление и подтверждать доходы.

Во Владимирской области отменён беззаявительный порядок выплаты из средств материнского капиталла. Теперь, чтобы продлить их необходимо писать заявление и подтверждать доходы. Об этом рассказали в отделении Пенсионного фонда РФ по Владимирской области.«Право на выплаты имеют семьи с невысоким доходом, где второй ребёнок появился на свет или усыновлён после 1 января 2018 года», - уточнили в обладминистрации.Из-за пандемии коронавируса на протяжении последних 11 месяцев пособие назначалось автоматически.Со 2 марта возвращается прежний порядок. Подать заявление можно через личный кабинет на сайте ПФР, а также придя лично в ПФР или МФЦ. К заявлению необходимо приложить информацию о доходах за 12 календарных месяцев.Напомним, что для назначения пособия подушевой доход в семье не должен превышать 24 170 рублей. Размер выплаты составляет 11294 рубля.В прошлом году во Владимирской области указанной мерой поддержки воспользовались 2004 семьи.