На три меньше, чем накануне. По суточному приросту заболевших мы откатились к середине ноября. Общее количество заражённых теперь 27 666. В лидерах антирейтинга по-прежнему Владимир (+ 37

На три меньше, чем накануне. По суточному приросту заболевших мы откатились к середине ноября. Общее количество заражённых теперь 27 666. В лидерах антирейтинга по-прежнему Владимир (+ 37 заболевших за сутки). Второе место у Мурома (16 новых КОВИД-носителей). На третьем месте Гусь-Хрустальный (10 новых заболевших). Общая статистика по области выглядит сейчас так: Владимир — 6 190