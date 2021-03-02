Возле одного из магазинов в городе Вольск Саратовской области было обнаружено тело ребенка без верхней одежды. Признаков, которые бы могли указывать на насильственную смерть, при внешнем ..

Возле одного из магазинов в городе Вольск Саратовской области было обнаружено тело ребенка без верхней одежды. Признаков, которые бы могли указывать на насильственную смерть, при внешнем осмотре сотрудники полиции не обнаружили. Тем не менее, в правоохранительных органах пришли к выводу, что мальчик мог быть убит, передает . По подозрению в причастности к гибели несовершеннолетнего был задержан 38-летний сожитель матери ребенка.