02.03.2021

2021-03-02 12:35:39

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (07(9753) о 02 марта 2021 года).

ДОРОГИЕ НАШИ ЖЕНЩИНЫ!

От имени Совета ветеранов органов внутренних дел города Москвы и от меня лично примите сердечные поздравления с Международным женским днём 8 Марта! Читайте на странице 2.



В ПАМЯТЬ О ПОДВИГАХ ГЕРОЕВ

В преддверии Дня защитника Отечества на территории ГУ МВД России по г. Москве состоялась церемония возложения цветов к бюсту Ф.Э Дзержинского и Мемориалу памяти павших в Великой Отечественной войне и при выполнении служебных обязанностей. Читайте на странице 2.



ЗА ЖЕНЩИН — СТОЯ!

8 марта в нашей стране отмечается прекрасный, светлый праздник — Международный женский день. Праздник появился как день солидарности всех женщин в борьбе за равные права с мужчинами. Читайте на странице 2.



В ЧЕСТЬ 75-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ

Председатель Московской городской организации Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» генерал-лейтенант внутренней службы Андрей ПОНОРЕЦ и председатель Совета ветеранов войны, труда и спорта МГО ВФСО «Динамо» Александр ПРИВАЛОВ 16 февраля, в преддверии Дня защитника Отечества, вручили памятные медали Совета ветеранов войны, труда и спорта МГО ВФСО «Динамо» «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». Читайте на странице 3.



ВСТАВАЙ НА ЛЫЖИ!

18 и 19 февраля в стрелковом тире УВД по СВАО и на лыжном стадионе имени Анфисы Резцовой прошли соревнования Спартакиады Московской городской организации общества «Динамо» по служебному двоеборью и лыжным гонкам. Читайте на странице 3.



ТАКОЕ ПОПОЛНЕНИЕ НАМ ТОЛЬКО В ПЛЮС

Встреча в главке руководства ГУ МВД России по г. Москве с выпускниками-отличниками Колледжа полиции и Юридического колледжа давно уже стала доброй традицией. Совсем скоро многие из недавних курсантов вольются в ряды столичного полицейского гарнизона и из гостей Петровки, 38 превратятся в коллег. Читайте на странице 4.



НА ПУТИ К МЕЧТЕ

В Центре профессиональной подготовки ГУ МВД России по г. Москве состоялась торжественная церемония, посвящённая выпуску слушателей. Свидетельства о должности служащего по профессии «полицейский» получили 380 человек. Продолжение на странице 4.



ЖЕНЩИНА — ВЕСНА

«Есть люди, отсутствие которых сразу снижает градус позитива в коллективе, и тогда образуется «вакуум». Его многие сотрудники поликлиники № 3 ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве» почувствовали, когда она ушла. Спустя пять лет, в 2018 году, к всеобщей радости, вернулась. Читайте на странице 5.



С ЗАДОРОМ СИБИРСКИМ В ДУШЕ

Победителем конкурса профессионального мастерства в системе Главного управления МВД России по городу Москве, в номинации «Лучший следователь подразделений предварительного следствия», стала старший лейтенант юстиции Елена ГЕРАСИМОВА. Читайте на страницах 6-7.



НА ПОЖАР ПЕРВЫМИ ПРИБЫЛИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ

Сложное «смежное» испытание в первой половине февраля нынешнего года ждало экипаж патрульных, в который входят старший сержант полиции Максим КРАВЧЕНКО и сержант полиции Владимир СКОПЦОВ из отдельной роты ППСП отдела МВД России по району Аэропорт Северного административного округа Москвы. Читайте на странице 8.



ПАМЯТЬ — ВЕЛИКАЯ СИЛА!

В преддверии Дня защитника Отечества на фронтоне архитектурного памятника федерального значения Спасские казармы торжественно открыт мемориал Героям Российской Федерации подполковнику милиции Андрею Владимировичу Крестьянинову и майору милиции Владимиру Евгеньевичу Ласточкину, погибшим при исполнении служебного долга. Подробности читайте на странице 9.



ЖЕНСКОЕ ЛИЦО МУЖСКОЙ ПРОФЕССИИ

(Продолжение. Начало в № 6) Строго говоря, понятие женского сыска весьма условно. Как известно, к личному сыску относится комплекс мероприятий, которые оперативник осуществляет непосредственно сам, лично. Читайте на страницах 10-11.



«ОРУЖИЕ ШУТОК НЕ ЛЮБИТ, ОШИБОК НЕ ПРОЩАЕТ»

Специалист 4-го отдела Управления организации тылового обеспечения ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Михаил ГЛЕБОВ увлекается стрельбой с юношеских лет. Читайте на странице 12.



ПРАЗДНИК НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН

На плацу 2-го специального полка полиции ГУ МВД России по г. Москве прошло мероприятие, посвящённое Дню защитника Отечества и 64-й годовщине образования подразделения. Подробности читайте на странице 13.



ИСТОРИИ О СЧАСТЛИВОМ СПАСЕНИИ, СУРОВЫХ БУДНЯХ И... КОРОЛЕ АРТУРЕ

Не только отвага и сила делают человека героем, не менее важна способность быстро принимать решения и действовать. В один из январских дней чуть не случилось серьёзное происшествие в московской подземке. Читайте на странице 13.



НАЙТИ ДОРОГУ В ЖИЗНИ ПОМОГУТ ЗНАНИЯ

В государственном бюджетном общеобразовательном учреждении города Москвы «Школа № 1231 имени В.Д. Поленова» прошла встреча старшеклассников с ветераном органов внутренних дел, кавалером орденов Мужества и «За личное мужество» прапорщиком милиции Сергеем РОПАЛОМ. Продолжение на странице 14.



СИЛА ХАРАКТЕРА КАЗАЧКИ

День защитника Отечества в России считается днём воинской славы, чествования мужчин и женщин, которые участвовали в защите Родины. Накануне 23 февраля корреспонденты газеты «Петровка, 38» поздравили с наступающим праздником участницу Великой Отечественной войны, ветерана столичного главка Надежду НЕСТЕРОВУ. Читайте на странице 14.



АНАСТАСИЯ СПИРИДОНОВА: «ВСЁ, ЧТО С НАМИ ПРОИСХОДИТ, — ВСЁ ПРО ЛЮБОВЬ»

Сегодня имя певицы, финалистки шоу «Голос» и победительницы музыкальной телепередачи «Три аккорда» на Первом канале, числится в первых рядах популярных артистов эстрады, а клипы на авторские музыкальные композиции набирают многомиллионные просмотры в Сети. Подробности читайте на странице 15.



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