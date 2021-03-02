С начала пандемии в Костромской области Covid-19 заболел 18481 человек. Врачам удалось поставить на ноги 16029 пациентов. В стационарах лежит 375 жителей, из них 220 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 1878 заболевших.

Как сообщает пресс-служба правительства Костромской области, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 43 новых случая заражения Covid-19. Вылечились от недуга – 13 пациентов.Согласно статистике, положительный тест на коронавирус пришёл 18 костромичам. Четыре жителя заболели ковидом в Антроповском районе. По три – в Солигаличе и Галичском районе. По два инфицированных выявлено в Мантурово, Волгореченске, Буе, Судиславском и Нейском районах. По одному – в Шарье, Нерехте, Сусанинском, Костромском и Парфеньевском районах.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 заболел 18481 человек. Врачам удалось поставить на ноги 16029 пациентов. В стационарах лежит 375 жителей, из них 220 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 1878 заболевших.