Всего с начала пандемии коронавирус выявлен у 27 666 жителей региона.

По информации Роспотребнадзора на 2 марта, во Владимирской области подтвержден 121 новый случай заражения коронавирусом.Во Владимире выявлено 37 заболевших Covid-19. Ещё 16 человек подхватили опасную болезнь в Муромском, 10 - в Гусь-Хрустальном, 8 - в Кольчугинском, по 7 - в Александровском и Юрьев-Польском районах. По 6 жителей оказались инфицированы в Ковровском, Меленковском и Суздальском районах, 5 - в Собинском, 4 - в Петушинском, по 3 - в Киржачском и Камешковском, 2 - в Вязниковском, 1 - в Судогодском райнах.Всего с начала пандемии коронавирус выявлен у 27 666 жителей региона.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.