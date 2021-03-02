В своих показаниях на суде он объяснил, что не помнит обстоятельств трагедии из-за того, что в целях суицида «закусывал» водку таблетками.

В Петушинском районе суд признал виновным местного жителя, который в пьяном бреду задушил собственную мать.Сообщается, что мужчина долгое время злоупотреблял спиртными напитками. Во время очередной попойки он три раза ударил женщину ножом, а потом задушил её верёвкой.Обвиняемый вину не признал. В своих показаниях на суде он объяснил, что не помнит обстоятельств трагедии из-за того, что в целях суицида «закусывал» водку таблетками.В результате Фемида приговорила подозреваемого к девяти годам колонии строгого режима.