Жителям планируют сделать перерасчёт.

Департамент регулирования цен и тарифов Владимирской области проводит в отношении ООО «КО «АКВА» внеплановую проверку ценообразования. Компания оказывает услуги водоснабжения и водоотведения в Киржаче в микрорайоне Красный Октябрь. Об этом рассказали в пресс-службе администрации региона.Основанием послужило обращение местной администрации, которая просит установит законность применения тарифов в ноябре-декабре прошлого года.Напомним, что «АКВА» начала работать с 27 октября и уже имела принятые тарифы. Они составляли 16,08 рубля за кубометр и 26,05.Пересмотр ставок для ресурсоснабжающей организации произошёл с 27 декабря 2020 года. При этом в ноябре и декабре коммунальщики совершали расчёты по тарифам, установленным для ООО «КО «ВодСток».«Это является нарушением действующего порядка ценообразования. «АКВА» имела право начислять плату только по тарифам 16,08 и 26,05 рубля, а не по 31,50 и 41,39 рубля за куб», - уточнили в Белом доме.В результате компания будет привлечена к административной ответственности. Как сообщает пресс-служба обладминистрации, штраф в размере 50 тысяч рублей грозит должностному лицу. Фирму могут наказать двухкратным штрафом от суммы выручки, полученной от завышения цен.Также материалы будут направлены в Жилинспекцию Владимирской области для перерасчёта.