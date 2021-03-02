Злоумышленник похитил из подсобного помещения вещи сотрудницы торгового центра.

В середине февраля в дежурную часть ОМВД России по Александровскому району с заявлением о пропаже вещей обратилась 20-летняя местная жительница.Девушка пояснила, что работает в торговом центре и на время смены оставляет вещи в подсобном помещении. В день хищения потерпевшая как обычно оставила вещи, но, вернувшись в обед, обнаружила пропажу беспроводных наушников.Сумма причиненного собственнице ущерба составила 10 000 рублей.Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в том числе опросили возможных очевидцев кражи. Одна из коллег потерпевшей рассказала, что видела, как из подсобки выходил незнакомый молодой человек.В дальнейшем сотрудники полиции установили личность и задержали подозреваемого, 21-летнего местного жителя.Фигурант сознался в содеянном, пояснив, что вошел в помещение через незапертую дверь и похитил наушники из находившегося там рюкзака. Похищенное злоумышленник планировал продать.Следственным отделом ОМВД России по Александровскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ (кража).В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.