28-летний муромлянин решил почему-то не платить в магазинах за алкоголь, продукты и средства личной гигиены. Как установили полицейские, всего за три месяца мужчина совершил 16 краж. При этом,

28-летний муромлянин решил почему-то не платить в магазинах за алкоголь, продукты и средства личной гигиены. Как установили полицейские, всего за три месяца мужчина совершил 16 краж. При этом, судя по всему, ничего дорогостоящего он не брал, а воровал лишь то, что нужно. Общая сумма ущерба магазинам составила всего 26 тысяч рублей. Впрочем, ему грозит уголовная