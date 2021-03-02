Стоимость услуги им собираются пересчитать.

Стоимость услуги им собираются пересчитать.Департамент государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области проводит внеплановую проверку соблюдения порядка ценообразования в отношении ООО «КО «АКВА», оказывающего услуги водоснабжения и водоотведения в мкр. Красный Октябрь г.Киржач. Основанием для проведения внеплановой проверки стало обращение администрации города Киржач по вопросу законности применения тарифных ставок названной компанией при формировании платы жителей за ноябрь-декабрь 2020 года.Дело в том. что 27 октября там изменилась гарантирующая организация – вместо ООО «КО «ВодСток» таким статусом было наделено ООО «КО «АКВА». На тот момент «АКВА» уже имела установленные тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения, которые составляли соответственно 16,08 руб./куб.м и 26,05 руб./куб.м. Тарифы устанавливались для оказания услуг предыдущей гарантирующей организации «ВодСток» и возмещали организации расходы, связанные с подъёмом воды и очисткой сточных вод.В свою очередь, для предыдущего поставщика - «ВодСток», эксплуатирующего водопроводные и канализационные сети, были установлены тарифы для конечных потребителей микрорайона в размере 31,50 руб. за 1 куб.м питьевой воды и 41,39 руб. за 1 куб.м отведённых сточных вод.Однако ООО «КО «АКВА» в период ноября-декабря прошлого года в расчётах с жителями микрорайона организация применяла тарифы, установленные для ООО «КО «ВодСток», что является нарушением действующего порядка ценообразования. В указанный период «АКВА» имела право производить начисления только по тарифу 16,08 руб. в сфере водоснабжения вместо 31,50 руб. и 26,05 руб. в сфере водоотведения вместо 41,39 руб, подчеркнул департамент.ООО «КО «АКВА» будет привлечено к административной ответственности, в виде наложения административного штрафа в размере 50 тыс. рублей и (или) в двукратном размере излишне полученной выручки от реализации услуги.Материалы проверки будут направлены в Инспекцию государственного жилищного надзора Владимирской области для перерасчёта.