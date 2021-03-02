Владимирский областной суд оставил в силе приговор 47-летнему жителю Петушинского района, который убил свою мать и несколько дней жил с её трупом. Как установили следствие и суд, мужчина

Владимирский областной суд оставил в силе приговор 47-летнему жителю Петушинского района, который убил свою мать и несколько дней жил с её трупом. Как установили следствие и суд, мужчина длительное время регулярно выпивал, жил с пожилой мамой в одной квартире, постоянной работы у него не было, перебивался лишь случайными заработками. 71-летняя женщина пыталась вразумить сына, периодически