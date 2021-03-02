Лидер КПРФ Геннадий Зюганов отказался поздравлять бывшего президента СССР с днем рождения. 2 марта отцу перестройки Михаилу Горбачеву исполняется 90 лет.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов отказался поздравлять бывшего президента СССР с днем рождения. 2 марта "отцу" перестройки Михаилу Горбачеву исполняется 90 лет.Лидер коммунистов назвал период правления Михаила Горбачева "эпохой великого предательства". По его словам, первый президент СССР предал свою партию, сдал всех союзников и друзей. "Он сломал двухполюсный мир, который был абсолютно предсказуемым", – подчеркнул Геннадий Зюганов.Политик напомнил, что 17 марта 1991 года больше половины граждан проголосовали за сохранение СССР, за гарантии прав и свобод для людей любой национальности. Но вместо того, чтобы услышать волю народа, Горбачев отнял у людей права на жизнь, работу и доходы в одной стране, отметил Зюганов."Над ним должен был состояться реальный трибунал", – заключил лидер КПРФ.Ранее в окружении Михаила Горбачева рассказали, что он отметит важное событие по видеоконференции в Zoom. Экс-президент СССР побеседует со своими близкими друзьями и соратниками, передает . Ожидается, что политик также выскажется о событиях, происходящих в стране и мире.Напомним, Михаил Горбачев возглавлял СССР с 1985 и до его распада в 1991 году. После отставки он основал Международный фонд социально-экономических и политологических исследований, Международный Зеленый Крест, а также стал одним из инициаторов создания Форума лауреатов Нобелевской премии мира.