Точно останется «масочный» режим, санобработка помещений и ограничение по участию людей массовых мероприятиях.

Врио заместителя губернатора Александр Ремига во время прямой линии Центра управления регионом сообщил, что с 3 марта во Владимирской области отменят большую часть антиковидных ограничений. Ожидается, что Александр Авдеев подпишет указ сегодня.«Вопрос проработан со всеми блоками администрации и Роспотребнадзором. Итоговый документ опубликуют сегодня. С завтрашнего дня будем жить по новым правилам. Естественно, речь идёт о смягчении. Точно останется «масочный» режим, санобработка помещений и ограничение по участию людей массовых мероприятиях», - добавил госслужащий.Послабления вызваны улучшением эпидемиологической ситуации. За последние пару недель заболеваемость коронавирусом сократилась почти в три раза.