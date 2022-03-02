Губернатор заверил, что ситуация под контролем.

Во Владимирской области нет опасений за состояние региональной экономики из-за вводимых Западом санкций. Об этом рассказал врио вице-губернатора Владимирской области Александр Ремига.К 2 марта ни один из зарубежных инвесторов, чьи проекты реализуются в 33-ем регионе, не заявил о намерении свернуть их. На следующей неделе Белый дом соберёт иностранных производителей на совещание, чтобы обсудить дальнейшее взаимодействие на фоне обострения политической ситуации.В целом у чиновников нет опасений за промышленность и сельское хозяйство. По распоряжению врио губернатора Александра Авдеева, создан оперативный штаб по обеспечению продовольственной безопасности и стабильной работе экономики в новых реалиях.«Экономика сейчас сильнее и устойчивее, чем несколько лет назад. У нас давно отработаны механизмы, которые позволяют противостоять санкциям и успешно развиваться. Да, цены на отдельные товары могут подняться. Да, в нашем привычном укладе жизни может что-то поменяться. Но не стоит забывать, что паника увеличивает ценники сильнее, чем любые санкции. Мы ежедневно следим за уровнем цен на еду и товары первой необходимости, за ситуацией на рынке труда. У нас есть резервы», - подчеркнул губернатор в соцсетях.В будущем у ряда предприятий, которые заточены на импорт, могут возникнуть определённые трудности. Зависимость от поставок ароматизаторов, оборудования и запчастей, также может негативно сказаться на владимирских производителях. С учётом обстановки ориентир - Китай и другие открытые к сотрудничеству направления.Замгубернатора добавил, что на федеральном уровне готовится ряд мер поддержки бизнеса. Во Владимирской области сформируют собственные механизмы помощи организациям, которые подпадут под санкции.