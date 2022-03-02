Они отправятся в 33 учреждения.

Во Владимире 33 школы и интерната 2 марта получили . Ключи директорам учреждений вручил врио губернатора Александр Авдеев.Сельские автобусы перевозят почти 9700 учеников. Автопарк пополнили 35 машин различной вместимости:− 15 ПАЗиков на 21-24 места;− 9 ПАЗиков на 25-31 место;− 1 ГАЗелей на 10-12 ребят;− 5 ГАЗелей на 13-20 учащихся;− 5 ГАЗелей на 21-24 места.По четыре единицы транспорта отправится в Вязниковский, Ковровский и Меленковский районы, по 3 – в Александровский и Судогодский районы, по 2 – в Муром, Гороховецкий, Гусь-Хрустальный и Суздальский районы, по 1 − в Ковров, Петушинский, Селивановский, Собинский и Юрьев-Польский районы. Ещё четыре авто отправятся в другие образовательные организации.Транспорт закуплен за счёт средств федерального бюджета. Он уедет в районы на вновь открываемые маршруты и на замену изношенному автопарку.«Автомобили оснащены системой ГЛОНАСС, тахографами и ограничителями скорости», - подчеркнули в пресс-службе губернатора.