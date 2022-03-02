В связи с санкциями против России и неопределенностью поставок товаров из-за рубежа, Владимирские власти постоянно мониторят состояние на предприятиях региона, чтобы не допустить упадка на

В связи с санкциями против России и неопределенностью поставок товаров из-за рубежа, Владимирские власти постоянно мониторят состояние на предприятиях региона, чтобы не допустить упадка на производствах. Пока что, как заявил врио губернатора Александр Авдеев, серьезных проблем не наблюдается. Но поддержать бизнес власти, если что, готовы. Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области Многие предприятия наверняка сейчас,