Журналист Андрей Баранов проанализировал вероятность того, что ряд государств заберут себе некоторые территории Незалежной.

Журналист Андрей Баранов проанализировал вероятность того, что ряд государств заберут себе некоторые территории Незалежной.Спецоперация России на Украине широко обсуждается СМИ. Так, аналитик Баранов считает, что западные соседи при определенных обстоятельствах непрочь "прибрать к рукам обширные районы" Незалежной, которые они считаютсвоими.Журналист напомнил, что в приграничных районах, со времен Австро-Венгерской империи проживают этнические меньшинства, – поляки, венгры, румыны и прочие. Всего их – домиллиона человек.В диаспорах сильны этнокультурные иэкономические связи с родными странами. Это всегда раздражало киевские власти. Сейчас же, когда власть пошатнулась, эти меньшинства осмелели и стали открыто обращаться через границу клидерам родных государств с просьбами взять их под защиту и присоединить ксебе экс-территории.Больше всего земли по итогам Второй мировой войнытогдашняя Украинская ССР получила от Польши.Это Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская,Волынская и Ровенская области. Сейчас польские политики набиваются в лучшиедрузья Украине, чтобы "вместе противостоять русским".Кроме того, как только началась спецоперация на Украине, активисты венгерской диаспоры в Закарпатьевыступили с инициативой провести референдум о выходе из состава Украины. ВБереговском районе даже уже успели создать оргкомитет по подготовкеголосования.Аналитик напомнил, то 22 февраля депутат Верховной рады Илья Кива заявил,что румынский Бухарест готовится предъявить претензии на ряд районов в южной частиОдесской области и Черновицкую область. До 1940-го она входила в состав Румыниипод названием Буковина.Журналист Баранов отметил, что в Варшаве, Будапеште и Бухаресте всегданайдутся политики, желающие войти в историю как люди, вернувшие в лоноотечества бывшие земли вместе с этнически родными народами. Но вопрос в том, позволят ли обстоятельства и будет ли полученаотмашка на такое действо из Вашингтона и Брюсселя.