Устранить сбой дистанционно не получается.
Второй день весны для «счастливых» обладателей единого проездного билета получится не менее обескураживающим, чем первый. «Ситикард» не сможет устранить дистанционно. Владимирцам придётся посетить офис компании.
Ранее , что всему виной технические проблемы. В «Ситикарде» писали, что в ближайшее время платёжные средства начнут работать в штатном режиме, но нет.
«Приносим извинения пассажирам, которые не смогли воспользоваться транспортной картой с ресурсом 100 поездок на март, записанным в киосках «Печать». Сообщаем, что для использования проездного билета в марте, вам необходимо обратиться в пункт обслуживания «Ситикард». Мы готовы возместить затраченные горожанами средства на оплату проезда в общественном транспорте. Для этого необходимо предоставить транспортную карту и билеты, подтверждающие факт оплаты проезда», - пояснили в пресс-службе оператора в соцсетях.
Извещение опубликовали вечером 1 марта в 23:36. Очевидно, что далеко не все владимирцы увидят его прежде, чем повторно попробуют расплатиться проездным утром 2 марта.