Устранить сбой дистанционно не получается.

Второй день весны для «счастливых» обладателей единого проездного билета получится не менее обескураживающим, чем первый. «Ситикард» не сможет устранить дистанционно. Владимирцам придётся посетить офис компании.Ранее , что всему виной технические проблемы. В «Ситикарде» писали, что в ближайшее время платёжные средства начнут работать в штатном режиме, но нет.«Приносим извинения пассажирам, которые не смогли воспользоваться транспортной картой с ресурсом 100 поездок на март, записанным в киосках «Печать». Сообщаем, что для использования проездного билета в марте, вам необходимо обратиться в пункт обслуживания «Ситикард». Мы готовы возместить затраченные горожанами средства на оплату проезда в общественном транспорте. Для этого необходимо предоставить транспортную карту и билеты, подтверждающие факт оплаты проезда», - пояснили в пресс-службе оператора в соцсетях.Извещение опубликовали вечером 1 марта в 23:36. Очевидно, что далеко не все владимирцы увидят его прежде, чем повторно попробуют расплатиться проездным утром 2 марта.