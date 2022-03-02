Рэпер Дрейк из Канады намерен купить в Лос-Анджелесе жилье у Робби Уильямса.

Рэпер Дрейк из Канады намерен купить в Лос-Анджелесе жилье у Робби Уильямса.Особняк британского исполнителя носит название Beverly Crest. Осведомленный источник заявил, что сделка будет оформлена анонимно. Также известно, что недвижимость невыставляли на публичную продажу.По некоторым данным, роскошное жилье обойдется музыканту почти в 50 миллионов долларов. Робби Уильямс владел домом с 2015 года, когда купил его за 32,6 миллиона долларов.Если Дрейк приобретет особняк поп-певца, то он станет хозяином более 1800 квадратных метров. Внутри дома имеется десять спален и 22 ванные комнаты. Дизайн жилища выдержан в тосканском стиле с колоннами, а фасад украшен вьющимся плющом.Напомним, в этом году Робби Уильямс . Артист признался, что не может посещать многие общественные места, потому что там могут быть люди, которые желают его убить. Исполнитель поведал, что на пике славы его пытался лишить жизни киллер.Как писали "Дни.ру", в 2021 году 47-летний Робби Уильямс стал родителем в четвертый раз. Суррогатная мать родила музыканту и его жене сына. Ребенку дали имя Бо Бенидикт Энтовен.