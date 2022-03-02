Судебные приставы Камешковского района взыскали более 680 тысяч рублей с местного...

Судебные приставы Камешковского района взыскали более 680 тысяч рублей с местного машиностроительного завода в адрес столичной компании по производству металлопродукции. Об этом сообщила пресс-служба Судебных приставов Владимирской области.В отделении судебных приставов Камешковского района Владимирской области на исполнении находился исполнительный лист, выданный Арбитражным судом города Москвы, о взыскании с акционерного общества задолженности свыше 680 тысяч рублей. Завод накопил долг за нарушение сроков поставок перед московской компанией, выполняющей работы по металлообработке.Постановление о возбуждении исполнительного производства было вручено представителю производственного предприятия – должника, разъяснены последствия неисполнения требований исполнительных документов в срок, установленных для добровольного исполнения.В связи с тем, что организация не приступила к погашению своих долгов в добровольном порядке, в целях принудительного взыскания, судебный пристав – исполнитель вынес постановление о запрете регистрационных действий в отношении 4-х транспортных средств, находящихся в автопарке завода, а также запрет по внесению изменений в ЕГРЮЛ.Одновременно с этим сотрудником Управления ФССП России по Владимирской области был наложен арест на готовую продукцию, а именно на металлические конструкции (основы) для автопогрузчиков, которые изготавливает данный завод.В результате принятых судебным приставом – исполнителем мер, задолженность была погашена в полном объеме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.Фото: https://stock.adobe.com/ru/