Оператор транспортных карт «Ситикард» в столице Владимирской области не сможет дистанционно исправить технический сбой с проездными билетами на поездки в общественном транспорте. Для

Оператор транспортных карт «Ситикард» в столице Владимирской области не сможет дистанционно исправить технический сбой с проездными билетами на поездки в общественном транспорте. Для устранения неполадок, владимирцам необходимо обратиться лично в офис обслуживания. «Компания «Ситикард» приносит извинения пассажирам, которые не смогли воспользоваться проездным билетом с ресурсом 100 поездок на март, записанным ранее на транспортную карту в