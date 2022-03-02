До назначения на новый пост Марат Наимович руководил «Детско-юношеским центром «Молодежный».

Во Владимире бывшего футболиста владимирского «Торпедо» Марата Мангушева назначили начальником управления по физической культуре, спорту и молодёжной политике.Он родился во Владимире 17 июня 1983 года. В 2001 году провёл четыре игры за родное «Торпедо». Выступал за ярославский «Нефтяник», «Динамо» Петушки, а также в ФК «Вичуга». В 2006 году получил тяжёлую травму и завязал с большим спортом.До назначения на новый пост Марат Наимович возглавлял «Детско-юношеский центр «Молодежный». В организации открыты секции по футболу, регби, гимнастике и другим видам спорта.Напомним, с апреля 2018 года спорткомитетом руководила Ольга Молева, которая со своего поста в октябре 2020 года. В ранге и.о. её должность поочерёдно занимали Олег Медведев и Елена Корнева.