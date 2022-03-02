В Европе молодого скульптора Нику Неелову-Геворгян знают как дочь актрисы и дипломата. А на родине отцом девушки считают известного шахматиста Гарри Каспарова, который ее так и не признал.

В Европе молодого скульптора Нику Неелову-Геворгян знают как дочь актрисы и дипломата. А на родине отцом девушки считают известного шахматиста Гарри Каспарова, который ее так и не признал.Сегодня с творчеством Марины Нееловой хорошо знакомы многие зрители – актриса полюбилась публике сразу после своего дебюта в кино. Несмотря на это, женское счастье ей удалось найти далеко не сразу. Только после 40 лет кинозвезда родила свою единственную дочь Нику и встретила достойного мужчину, который принял ее наследницу как родную.Личная жизнь Марины Нееловой складывалась нелегко. Со своим первым мужем, режиссером Анатолием Васильевым, актриса прожила восемь лет. Последние годы совместной жизни супругов связывала только привычка, к тому же, у них так и не появилось детей. После развода с Васильевым, который был старше, Неелова закрутила роман с молодым шахматистом – их разница в возрасте составляла 16 лет.В середине 80-х судьба свела 37-летнюю Марину Неелову с 21-летним Гарри Каспаровым. О новом романе знаменитой актрисы с молодым, но уже выдающимся шахматистом, судачила вся столица, однако возлюбленных не смущала большая разница в возрасте. К тому же, Неелова не хотела выходить замуж, а Каспарову это было только на руку – он был сосредоточен на стремительно развивающейся карьере.Роман влюбленных продолжался около двух лет. Гроссмейстер часто встречал избранницу после спектаклей, а она знакомила спутника с известными людьми и старалась посещать все важные для него матчи. Какое-то время в отношениях все было идеально, но с беременностью артистки пути возлюбленных разошлись. В 1987 году Марина Неелова родила дочь Нику, от родства с которой открестился и Гарри Каспаров, и его мать.Поговаривают, расставание влюбленных произошло не без помощи родительницы шахматиста. По слухам, Клара Шагеновна была категорически против союза сына с актрисой, которая, к тому же, намного старше его. В своей книге Каспаров объяснял, что на момент беременности Нееловой они уже почти не виделись, поэтому он был уверен: ребенок не от него. Знаменитость предпочла не называть имя родителя своей дочери, а на шахматиста ополчилась немалая часть светского общества. До сих пор неизвестно, был ли гроссмейстер причастен к беременности кинозвезды. Кем бы ни был отец Ники, он, очевидно, ее не признал.Через два года после рождения наследницы Марина Неелова вышла замуж за дипломата Кирилла Геворгян. Мужчина принял Нику как родную, а теперь очень гордится дочерью, которая добилась немалых успехов. Ника Неелова-Геворгян не захотела связывать жизнь с актерством, к тому же, знаменитая мать не хотела для нее такой судьбы. Тем не менее наследница кинозвезды выбрала творческую профессию и к своим 35 годам стала художницей мирового масштаба.Когда Нике было пять лет, семья перебралась в Париж, а потом переехала в Голландию. В результате девушка в совершенстве освоила три иностранных языка, окончила курсы главного художника "Ленкома" Олега Шейнциса, поступила в Королевскую академию искусств в Гааге и получила образование в британском художественном университете. Наследница Марины Нееловой стала очень известна в Европе как скульптор и смогла построить личную жизнь. В свое время Ника признавалась, что у нее есть любимый мужчина, к тому же, несколько лет назад она подарила родителям внучку.