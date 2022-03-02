Градоначальник подписал документ в отношении мужчин от 18 до 60 лет.

Градоначальник подписал документ в отношении мужчин от 18 до60 лет.Олег Вольский подписал указ, согласно которому в городенельзя расселять мужчин-беженцев указанного возраста, не уведомив военкомат. В связис военным положением глава города обязал все гостиницы, гостевые дома и любыеобъекты размещения незамедлительно сообщать о прибытии соответствующегогражданина, сообщает .Ранее на Украине женщин обязали явиться в военкоматы. Еще доначала спецоперации появился документ, согласно которому жительницы в возрасте от18 до 60 лет должны посетить учреждение по месту жительства. А призывнойвозраст для мужчин хотели увеличить до 70 лет.Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявило начале военной спецоперации на Донбассе после признания независимости ЛНД иДНР. Страны Запада стали вводить жесткие санкции против РФ. На данный моментЕвросоюз полностью закрыл свое воздушное пространство для российскихавиакомпаний, рейсы приостановлены. Санкции коснулись банков, ключевая ставка ЦБподнялась до 20%.28 февраля прошли переговоры между Россией и Украиной натерритории Беларуси. Стороны не смогли прийти к окончательным решениям, поэтомуназначили второй раунд. Делегации вернулись в свои страны, чтобы обсудитьусловия.