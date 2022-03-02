Студенты вузов Москвы с осени прошлого года могут пройти производственную практику с использованием технологий виртуальной реальности. Это позволяет повысить собственные компетенции без производственного риска.

Студенты вузов Москвы с осени прошлого года могут пройти производственную практику с использованием технологий виртуальной реальности. Это позволяет повысить собственные компетенции без производственного риска.Программы виртуальной реальности для практикантов разработаны в Московском государственном образовательном комплексе (МГОК). Одна из кафедр МГОК находится в технополисе "Москва".Студенты с помощью VR-технологий погружаются в производственные процессы. Виртуальное обучение полностью безопасно. К примеру, токарь не сможет пораниться при работе со станком. Виртуальная реальность подготовит его к работе в реальном цехе.Виртуальную стажировку в концу прошлого года прошли 40 студентов. В феврале текущего года по таким программам занимались более 100 учащихся.Обучение в виртуальной реальности напоминает компьютерную игру. В кабинете VR установлены мониторы, подготовлены шлемы, датчики движения и специальные джойстики, соединенные с очками виртуальной реальности.Тренироваться студенты могут по четырем направлениям: фрезерные и токарные работы, термопластавтомат, геномная инженерия, промышленные биотехнологии, сообщается на .Ранее сообщалось об в технополисе "Москва" новых высокотехнологичных производств. Новые резиденты площадки "Алабушево" арендовали там 1,5 тысячи квадратных метров площадей.