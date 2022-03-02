На решение транспортных проблем выделили 1,2 млрд рублей.

Во Владимирской области на строительство и ремонт дорог, а также на решение транспортных проблем выделили 1,2 млрд рублей. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора.В частности, ГБУ «Владупрадор» получит 773,2 млн рублей субсидии, которые будут потрачены на восстановление и содержание автомагистралей.АО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания», которая обслуживает ж/д пассажиров по маршруту Владимир-Тумская, получит 41,85 млн рублей. Ещё 75,7 млн рублей предназначены транспортным компаниям на организацию перевозок на социально-значимых маршрутах с низким пассажиропотоком: до Камешкова, посёлков имени Воровского и Красное Эхо, деревни Козики, сёл Денятино, Урваново и других населённых пунктов.Порядка 300 млн рублей пойдут на закупку пяти троллейбусов для «Управления троллейбусного транспорта» в Коврове. Ещё 35 автобусов приобретут для предприятий Коврова, Мурома, Гороховецкого, Камешковского, Ковровского, Меленковского, Селивановского и Суздальского районов.Свыше 12 млн рублей направят на ремонт проезжей части в Кольчугине и моста через Мжару в Суздале.На завершение строительства дорог к посёлку Якимец в Гусь-Хрустальном районе и разработку ПСД по для асфальтирования участка трассы «Лучинки − Светильново в Гороховецком районе» власти готовы потратить ещё 10 млн рублей.Поправки в бюджет внесены в Законодательное Собрание. На ближайшем заседании депутаты рассмотрят предложения главы региона.